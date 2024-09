Il primo Rolex Rainbow Daytona in assoluto sarà venduto a una cifra di almeno 35 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Se la Svizzera fosse la caffetteria di una scuola superiore,sarebbe il leader al tavolo dei ragazzi più cool. In generale, la Corona continua a dettare il ritmo dell'industria orologiera. Per esempio, da chi è stata ispirata l'idea delle gemme color arcobaleno che si vedono oggi sui segnatempo di quasi tutti i marchi? Questo trend è partito grazie a un'unica grande realtà. «Non si può assolutamente negare che la stirpe moderna degli orologi arcobaleno inizi con», ha scritto Malaika Crawford per Hodinkee quasi due anni fa. Molti indicano l'uscita del” nel 2012 come il punto di partenza di tale tendenza, ma la sperimentazione dicon le gemme multicolore risale in realtà a molto prima.