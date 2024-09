Castelvenere domani interruzione dell’energia elettrica dalle 9 alle 16

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon alcuni avvisi cartacei affissi in paese, «E-Distribuzione» ha comunicato che la corrente salterà per ore in diverse contrade del comune. Ecco anche cosa fare per gestire al meglio la nuovadi energia. Martedì 3 settembre 2024, nel comune di(BN), ci sarà una nuovaprogrammata. In diverse contrade del «comune più vitato del Sud» (Petrara, Tore, San Tommaso, Marraioli) la corrente salterà, per ore, tra le 9.00 e le 16.30, a causa di nuovi lavori di manutenzione. Ad essere colpite dall’, che interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione, saranno, tra le altre, Via Sannitica, Via Caselle, Via Salerno, Via Milano, Via Scavi, Via Fontana, Piazza San Barbato, Via Delle Cantine, Piazza dei Caduti, Via Nazionale, Via Italia.