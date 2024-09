Al mercato arrivano le melanzane | scopri la ricetta della parmigiana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono leil prodottosettimana alortofrutticolo bergamasco. Si registrano buoni quantitativi, soprattutto per quanto concerne le varietà tonde e scure, le quali provengono in gran parte dal veronese, anche se si registra una buona reperibilità anche dalle regioni meridionali. Il rapporto qualità -prezzo ha subito qualche assestamento nel corso delle settimane. È disponibile anchemerce estera spagnola, con quotazioni all’incirca equivalenti a quelle nazionali: il consiglio, al solito, è quello di farsi guidare nella scelta dal proprio fruttivendolo o ambulante di fiducia. Lesono ricchissime di minerali, in particolare potassio, fosforo e magnesio; sono quindi un utile aiuto durante l’estate, quando con la sudorazione si tende a perdere minerali, soprattutto potassio.