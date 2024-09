VIDEO New Zealand il crollo della barca dalla gru | le immagini dell’incidente e i danni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Giovedì sera Team Newha dovuto fare i conti con un brutto incidente occorso alla propria: a causa di un guasto, la gru che stava svolgendo le operazioni di alaggio ha avuto un cedimento e lo scafo è caduto rovinosamente. La ribattezzata Taihoro si trovava in perpendicolare sull’invaso e la struttura ha parzialmente attutito l’impatto, ma l’AC75 ha toccato terra con i foil. Lo shore team si erano messo immediatamente al lavoro per valutare l’entità deie per iniziare a riparare la. Si temeva un lungo stop per i detentoriAmerica’s Cup e invece la criticità si è rivelata meno grave del previsto, laè stata riparata nell’arco di un giorno e già ieri Peter Burling e compagni erano in acqua a Barcellona.