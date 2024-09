La testimonianza del tassista | Nessun bacio forzato erano tutti e tre ubriachelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) “Che te devo dì fra'. Io non lo so, io te giuro a me non me pareva tutta ‘sta pesantezzaLei avrà visto delle cose che io non avrò visto perché ce l'avevo dietro capito? Ilnon mi è sembrato, ho pensato che fossero mattie tre comequelli che incontro di notte”. Sono queste le parole delche è diventato il supertestimone della vicenda che coinvolge tre giornalisti per un presunto stupro di gruppo. Una giovane giornalista romana, nel gennaio 2023, ha denunciato due colleghi, Nello Trocchia, del quotidiano Domani, e Sara Giudice, attualmente in Rai ed ex volto di La7. Per i due, marito e moglie, la pm, ha chiesto l'archiviazione, anche sulla base delle parole del, che è stato anche intercettato, oltre che ascoltato, per capire bene come siano andate le cose quella notte.