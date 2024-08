MotoGp Marquez domina la Sprint ad Aragon Martin leader classifica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (askanews) – Marccontinua are il weekend die dopo la pole vince anche laRace (la prima in carriera). Il pilota Gresini torna a vincere dopo 1042 giorni ed è il primo successo della sua storia con Ducati. L’ultima vittoria risale al 24 ottobre 2021, quando ha trionfato a Misano. Sul podio anchee Acosta, poi Alexe Oliveira. Settimo Bastianini, gara complicata per Bagnaia che ha chiuso in nona posizione. Il campione in carica è stato così nuovamente scalzato dain vetta alla: lo spagnolo ha ora 3 punti di vantaggio sull’italiano. Ritirati Espargaro, Zarco e Morbidelli. Domani alle 14 la gara lunga. L'articololaadproviene da Ildenaro.it.