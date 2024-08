Calciomercato | Castillejo licenziato dal Valencia cosa è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Samuè statodal. Lo spagnolo era arrivato dal Milan nella stagione 2021/2022 per poter essere allenato da Rino Gattuso. I problemi arrivano al momento dell’esonero, dopo una manciata di partite, del tecnico italiano. Il sostituto è Ruben Baraja con vice Carlos Marchena.si scontra duramente con Marchena e i rapporti con la società si incrinano. L’ala d’attacco viene mandata in prestito in Serie A al Sassuolo nell2023/2024, dove giocherà sei partite chiudendo la stagione con la retrocessione in B. Al ritorno dalla deludente esperienza neroverde,per essere ceduto chiede 2.4 milioni di euro, lo stipendio previsto per la durata del suo contratto in giallorosso. Ilsi rifiuta di pagare, si arriva al licenziamento del giocatore e si finisce in tribunale.