Coco beffa il Venezia nel finale il Torino passa al Penzo

(Di venerdì 30 agosto 2024)(ITALPRESS) – Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, ilbatte 1-0 ilal “” e si regala la vetta provvisoria della classifica. La rete diall’86’ rende piacevole il ritorno in Veneto dell’ex Vanoli. I lagunari affrontano ad armi pari il, meritando tutt’altro risultato, specialmente per quanto creato nella ripresa. Per quanto riguarda le formazioni, Di Francesco ritrova dal primo minuto il bomber Pohjanpalo, mentre neldebutta il neoacquisto Sosa. Gli indubbi protagonisti del primo tempo sono certamente i due portieri, che si sfidano a distanza a suon di interventi miracolosi.