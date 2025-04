Iltempo.it - Partito islamico stampella del Pd: il laboratorio Monfalcone l'apripista nazionale

Leggi su Iltempo.it

? Non sembra nemmeno di stare in Italia per quello che accade con la comunità islamica locale. Una comunità che rappresenta circa il 26% degli stranieri su un totale del 31%. Parliamo di più di 10.000 persone su 31.000 residenti ed è proprio per questo che Bou Konate, già assessore per la giunta di centrosinistra, ha deciso di fondare il primod'Italia. È con la sua lista composta interamente da islamici che si presenterà alle prossime elezioni del 13 e 14 aprile. Stiamo parlando di una città in cui moltissime donne usano il velo integrale, alcune hanno addirittura le mani coperte. Una città che sta vedendo un incremento della radicalizzazione, in cui quello dell'immigrazione non può più essere un problema da sottovalutare: su 7.000 bengalesi solo 1.700 lavorano mentre gli altri sono solo ricongiungimenti.