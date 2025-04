Lanazione.it - Sabato a San Giovanni un cortometraggio che ha coinvolto le scuole

Arezzo, 03 aprile 2025 –5 aprile, a partire dalle 16:00, il Cinema Teatro Masaccio di SanValdarno ospiterà la prima assoluta del film “La soglia”, diretto da Tommaso Orbi e prodotto da MACMA. Il lungometraggio è il risultato del progetto WONDER, realizzato dall'Istituto Comprensivo di Reggello in collaborazione con gli istituti Masaccio di SanValdarno, Dante Alighieri di Cavriglia, Magiotti e Mochi di Montevarchi. Il progetto, vincitore del Bando- CinemaScuola LAB infanzia e primaria dell'edizione 2022, è stato promosso dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MIC e MIM, con il patrocinio dei comuni di SanValdarno, Cavriglia, Montevarchi e Reggello. Alla sua realizzazione hanno contribuito numerose realtà del settore cinematografico e culturale, tra cui il Valdarno Cinema Film Festival, Firenze Produzioni Cinematografiche, Varchi Comics, Materiali Sonori, Cinema Teatro Excelsior e Cinema Teatro Masaccio.