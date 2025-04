Lapresse.it - Dazi Trump, borsa italiana in calo. Giù anche le europee

e le altre principali piazzehanno aperto in fortequesta mattina dopo l’annuncio deiUsa da parte di Donald. Milano ha avviato le contrattazioni col Ftse Mib che segnava -2,01%. In evidenza, fra i ribassi, ildi Bper -4,57%, di Iveco Group a- 4,22%. Buzzi lascia sul terreno il 4,12%. Unicredit in ribasso del 3,86%. Fra i rialzi: Terna +1,6%, A2a +1,08%, Snam +1%, Italgas +0,91%. Stellantis lascia sul terreno l’1,30%., inle borseIn avvio di scambi negativele altre principali piazze: il Dax di Francoforte giù del 2,21%, il Cac 40 di Parigi del 2,19% e il Ftse 100 di Londra dell’1,43%. Arretra notevolmentel’Aex di Amsterdam, a -1,8%. L’Ibex 35 di Madrid cede l’1,4%., Tokyo arriva a perdere oltre 4%, poi chiude a -2,78%Alladi Tokyo l’indice Nikkei 225 , a seguito dell’annuncio deida parte degli Usa, è inizialmente crollato di oltre il 4%, ma si è poi leggermente ripreso e ha chiuso comunque in nettissimodel 2,78%, a 34.