Sololaroma.it - Roma e il post Hummels, Reyes torna di moda: c’è concorrenza

Leggi su Sololaroma.it

C’è un presente da vivere con carica e sana follia in casa, per una squadrata prepotentemente in corsa per la Champions League contro ogni pronostico. Sicuramente non facile gestire le energie fisiche e mentali di una grande rimonta, oltre ad un calendario tostissimo, ma arrivare in corsa col vento in poppa può aiutare, già nella sfida alla Juventus di domenica sera. È intanto in cantiere la squadra che verrà, dalla questione allenatore alle buone notizie sul recupero di Dybala, fino ad un calciomercato che, fra le tante cose, dovrà regalare undi livello.Contro il Lecce un piccolo primo riscatto dopo il disastro di Bilbao, ed ora ci sono 8 “finali” in cui la sua leadership ed esperienza saranno fondamentali per sperare nel 4°o, prima si salutare la capitale.