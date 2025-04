Lanazione.it - Femminicidi e fragilità giovanili: la scuola può educare all’affettività? I presidi si dividono

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 aprile 2025 - Continua la strage senza fine dei. Le ultime due vittime, Sara Campanella e Ilaria Sula, sono state entrambe accoltellate. Sara, ventiduenne di Messina, è stata colpita alla gola da un compagno di corso. Il corpo di Ilaria, scomparsa lo scorso 25 marzo, è stato ritrovato ieri chiuso in una valigia. Educazione affettiva come materia curricolare? C’è necessità che l’educazione affettiva entri acome materia curricolare? “Sono d’accordo. A patto però che venga svolta in forma dinamica, laboratoriale e partecipata”, il pensiero di Maria Patrizia Bettini, che guida l’Itis Meucci, dove le ragazze iscritte sono appena il 4%. La pensa in modo diverso Marco Menicatti, dirigente dell’Iis Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo: “Se fosse ricondotta ad una materia, creerebbe solo dei mostri.