Nanni Moretti in condizioni stabili

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.20 Mentre si attende un bollettino medico ufficiale per, chi lo ha visto stamane al San Camillo di Roma dice di averlo trovato "ine di umore sereno". Il regista 71enne è stato ricoverato d'urgenza e poi operato,per un infarto, ieri. Ora è in terapia intensiva. A ottobre aveva avuto un altro infarto, mentre si trovava a Napoli per presentare "Vittoria", il film di Cassigoli e Kauffman di cui è co-produttore.