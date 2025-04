Calciomercato.it - Allegri al posto di Conte: scelta fatta e via libera Juve

Decisione presa per quanto riguarda il futuro del tecnico: campo libero per il club bianconeroLa stagione deve ancora terminare, ma il mercato allenatori è già in fermento. Tanti club di alto livello stanno riflettendo in vista della prossima stagione su chi sarà la propria guida in panchina.Niente, i tifosi del Milan scelgono(LaPresse) – Calciomercato.itLantus ha deciso di affidarsi ad Igor Tudor, ma il croato sarà solo un traghettatore. La chances che Sergio Conceiçao continui a sedere sulla panchina del Milan sono invece prossime allo zero. Mentre in casa Napoli è tutto da definire il futuro di Antonio, anche se il suo non è un contratto in scadenza. Ecco perché il mercato allenatori è particolarmente animato. E in casa rossonera, dopo le novità legate al ds, ecco che adesso si dovrà pensare alla panchina.