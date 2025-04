Zon.it - Capaccio Paestum in lutto: addio a Pietro, 15 anni. Indagini in corso sulle cause della tragedia

piange la scomparsa di, quindicenne molto conosciuto e benvoluto nella comunità, trovato privo di sensi nella notte di lunedì, riverso in una pozza di sangue a poca distanza dalla sua abitazione. Il ragazzo presentava un grave trauma cranico. Nella giornata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori, con un gesto di straordinaria generosità, hanno acconsentito all’espianto degli organi.Proprio ieri sera si era svolta una fiaccolata in segno di speranza e vicinanza, ma al termine del corteo è giunta la notizia che tutti temevano:non ce l’ha fatta.Oggi, l’Istituto Piranesi, frequentato dal giovane, ha voluto ricordarlo con un minuto di silenzio nella sede di via Magna Graecia e con un momento di raccoglimento nel parcheggio dell’auditoriumsede di via Sandro Pertini.