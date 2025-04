Amica.it - Addio bianco: è il momento di sognare con gli abiti da sposa colorati

Leggi su Amica.it

Ormai, abitoe abito dasono praticamente sinonimi. Ma non è necessario andare all’altare vestite di, anzi: esistonodaper tutti i gusti, e per tutte le cerimonie, dalle nozze in spiaggia al rito civile. Romantici, bon ton o sofisticati, i vestiti dacolor pastello, a fiori o ricamati renderanno ancor più indimenticabile l’arrivo all’altare. Perché scegliere un abito dacoloratoSfatiamo un mito: la scelta del vestito dacolorato non è una tendenza moderna. Al contrario, l’abitudine dirsi insi è diffusa in Europa solo nell’Ottocento grazie alla regina Vittoria, che scelse un abito candido perre Alberto di Sassonia.