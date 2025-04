Metropolitanmagazine.it - Warner Bros. Animation ha in cantiere dei nuovi film sui Flintstones, Looney Tunes e Tom & Jerry

sta aumentando la sua programmazione cinematografica, dato che sono in lavorazioneanimati basati su Thee persino Tom e. È stato un anno folle peral cinema, dato che molti dei progetti più grandi hanno effettivamente lottato per arrivare sugli schermi. Concome Coyote vs. Acme salvati dall’oscurità con l’intenzione di arrivare finalmente nei cinema nel prossimo futuro, c’era la preoccupazione da parte dei fan dell’animazione che la. avrebbe preso le distanze da uno dei più grandi pilastri della storia dello studio. La preoccupazione sembra essere rientrata, visto che durante la loro presentazione al CinemaCon 2025, laha annunciato che stanno lavorando alungometraggi animati pere Tom e