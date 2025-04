Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Romaiano primo, Fratres Perignano secondo

Leggi su Lanazione.it

Pisa 3 aprile 2025 –, San Miniato Basso terzo: questo il verdetto finale del campionato Allievi al termine di una stagione molto combattuta che ha visto le tre squadre contendersi il titolo giornata dopo giornata. Ildi mister Vitali ha vinto l’ultima gara a Santacroce per 1 – 6 ed ha chiuso con cinquantaquattro punti (diciassette vittorie, tre pareggi e due sconfitte), mentre ildi mister Nuti ha battuto il Migliarino Vecchiano per 5 – 1 ed ha chiuso con cinquantuno punti (sedici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte). Determinanti gli scontri diretti con ilche ha vinto 2 – 1 in rimonta all’andata ed ha pareggiato in trasferta 0 – 0 al ritorno).dunque che conquista il titolo regionale,che conterà sul ripescaggio.