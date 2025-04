Puntomagazine.it - Anniversario aziendale”, il nuovo libro tecnico professionale di Denise Cumella, Simona Redana, Pascal Jossi e Dani Di Maggio

Strategie e strumenti per trasformare la celebrazione in un’opportunità di crescitaCasa editrice: Edizioni Libri d’ImpresaGenere:/Impresa, strategia e gestionePagine: 220Prezzo: 23,50 €Codice ISBN: 979-1280622860“. La guida strategica per celebrare la tua azienda e riscriverne il futuro, puntando su team,, evento e offerte dedicate” diDiè un manuale pratico che offre indicazioni preziose agli imprenditori, ai manager e ai team di marketing che desiderano pianificare unnel modo più appropriato. Gli autori sottolineano il fatto che l’non debba essere un mero giorno di festeggiamento ma debba invece rappresentare un importante momento di riflessione e di riorganizzazione dell’impresa: non solo può essere l’occasione per celebrare la storia dell’azienda ma anche per proporre idee che rafforzino il proprio marchio, per stabilire nuovi obiettivi, per elaborare strategie e per coinvolgere in modo profondo gli investitori, i dipendenti, i clienti e i fornitori.