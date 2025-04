Tvzap.it - Bimbo di 2 anni azzannato dal pitbull di famiglia: le sue condizioni

dal. Lo scorso 1° aprile 2025, un bambino di soli dueè stato aggredito daldi. Il piccolo, che ha origini straniere, è statoalla testa dal cane mentre si trovava all’interno della propria abitazione. L’incidente ha suscitato preoccupazione e rabbia, non solo tra i familiari del bambino, ma anche tra la comunità locale. (Continua.)Leggi anche:scappa dal padrone a azzanna uncercando di strapparlo dalle braccia della madreLeggi anche: Altra tragedia in Italia,viene morso in casa dal cane: come e? successodi 2daldiUn bambino di appena dueè statolo scorso 1° aprile daldi. La gravità delle ferite alla testa ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei soccorritori, che hanno trasportato il bambino d’urgenza in ospedale, utilizzando un elicottero del servizio 118.