Nintendo Switch 2 | è già polemica sul prezzo folle dei giochi anche se venderanno

L’annuncio della nuova2 ha scatenato una reazione mista tra gli appassionati di video. Se da un lato la presentazione ha portato alcune notizie entusiasmanti, come il coinvolgimento di FromSoftware in un progetto inedito (The Duskbloods) e la conferma dell’uscita di Hollow Knight: Silksong nel 2025, dall’altro ha lasciato tutti di sasso con un incremento dei prezzi senza precedenti. I nuovi titoli esclusivi per la console, tra cui Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, superano per la prima volta la soglia dei €70, arrivando rispettivamente a €80 e €90 per la versione fisica.La decisione ha generato un’ondata di critiche nei forum e sui social media. Molti giocatori temono che l’incremento non sia giustificato da un effettivo miglioramento della qualità, e che possa stabilire un nuovo standard per l’intera industria.