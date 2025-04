Cosa hanno detto a Chiara Grande Fratello rivelazione choc di Alfonso dopo il furto e l’aggressione

Leggi su Caffeinamagazine.it

In queste ore,D’Apice, ex concorrente del, ha condiviso su Instagram un racconto scioccante riguardo alavvenuto nell’appartamento diCainelli e alsubita dalla fidanzata di quest’ultima. Il tutto è accaduto a poche ore dall’uscita didalla casa del reality, un momento che si è trasformato in un incubo.ha spiegato che, mentresi trovava nell’appartamento insieme al fidanzato, è uscita dal bagno e si è accorta della presenza di due ragazze all’interno della casa. Quando ha cercato di fermarle, le due l’aggredita, scatenando un momento di panico e paura e provocandole anche diverse escoriazioni e la caduta dalle scale diè riuscito a bloccare una delle ragazze che poi è stata affidata ai carabinieri giunti sul postola chiamata della coppia.