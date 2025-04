Coralli e cammei di Torre del Greco a Madrid | in mostra i gioielli di sei aziende vesuviane

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 7 aprile, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, si terrà un evento dedicato al mondo della moda e della gioielleria italiana. Organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, dall’Agenzia Italiana per il Commercio Estero e dall’Associazione Italiana Imprenditori del Corallo e dei(Assocoral), l’evento vedrà la collaborazione di Madridjoya e riunirà figure chiave del design, della moda e della gioielleria, nonché note personalità del settore.Grazie alla Fondazione Cologni, sarà presente un giovane artigiano, neo-diplomato della scuola del corallo e del cammeo didel(Istituto Francesco Degni), che eseguirà una dizione dal vivo del lavoro artigianale.La serata, che si svolgerà nell’Ambasciata d’Italia a Madrid, sarà un’opportunità unica per entrare in contatto con il saper fare italiano, esplorare la ricchezza dell’arte del corallo e dei, oltre a favorire nuove opportunità commerciali tra Spagna e Italia, grazie alla partecipazione di sei rinomatedel settore: Antonino De Simone, Aucella, De Simone Fratelli, Eva, Grazia Mazza e Mattia Mazza.