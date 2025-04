Thesocialpost.it - Armi, la difesa europea a una svolta: cosa prevede il piano di Londra

Il panorama della politica esterapotrebbe subire una trasformazione significativa con la proposta avanzata dal Regno Unito: unper la creazione di un fondo multilaterale sovranazionale destinato a finanziare il riarmo su scala continentale. Se realizzato, questo progetto potrebbe segnare un punto dinell’approccio europeo allacollettiva, con implicazioni non solo per la sicurezza dei Paesi membri ma anche per il loro ruolo geopolitico a livello globale.Unambizioso per l’Europa Il Regno Unito ha divulgato un documento riservato che propone la creazione di un fondo europeo per l’acquisto congiunto di attrezzature militari e scorte di. L’idea si basa sulla creazione di una “istituzione sovranazionale” che possa operare al di fuori dei tradizionali canali nazionali, mirando a una coalizione di Paesi volenterosi disposti a finanziare, attraverso prestiti vantaggiosi, progetti dicomune.