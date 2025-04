Secoloditalia.it - Mangia un panino e si sente male: studentessa americana morta in strada a Roma

Tragedia a, dove unadi 21 anni èdopo averto un. Quando si è sentita, la ragazza era in compagnia di alcune amiche, che non sono riuscite a salvarla nonostante i tentativi di soccorrerla. Secondo quanto emerso la morte sarebbe stata provocata da una reazione allergica.L’ipotesi degli investigatori: non è riuscita a comunicare le allergieIl caso, sul quale indaga la polizia, si è verificato intorno alle 15 di ieri, al Pigneto, in zona Casilina, non lontano da una residenza per studenti stranieri. L’ipotesi degli investigatori è che la 21enne, a causa delle barriere linguistiche, non sia riuscita a informare i camerieri delle proprie allergie.Lasi è sentitasubito dopo averto ilLa ragazza ha iniziato a sentirsisubito dopo aver lasciato il locale, in compagnia di alcune amiche.