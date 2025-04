Iodonna.it - In aumento i casi di stalker della Royal Family. Secondo i media inglesi, sono più di 500 gli individui sospetti attualmente indagati in Gran Bretagna

Pericolosi, pazzi, squilibrati.solo alcuni degli aggettivi associati dalle autorità agliche prendono di mira lainglese. Oltre 500da Scotland Yard e che la polizia londinese ritiene ad alto rischio per i Windsor, in particolare re Carlo e il principe William. Tra glice ne sarebbero almeno 35 considerati molto pericolosi in quanto determinati a effettuare un grave attacco. Un numero che rivela unsignificativo rispetto agli ultimi tre anni. L’arrivo di re Carlo e Camilla alAscot X Gli, la spina al fiancoScotland Yard ha un intero dipartimento – ilty and Specialist Protection – dotato di circa 400 agenti assegnati alle indagini e al monitoraggio delle attività degli