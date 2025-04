Iltempo.it - Milan-Inter stravince sul film su Papa Wojtyla. Chi l'ha visto sul podio

Leggi su Iltempo.it

Gli ascolti del mercoledì sera televisivo vedono su Rai1 ilper la televisione Non aver paura - Un'amicizia con(2014) con Giorgio Pasotti conquistare il 13.9% con 2.618.000 telespettatori. Su Canale5 la semifinale di andata di Coppa Italia che hailpareggiare per 1 a 1 nel derby con l'totalizza invece il 28.4% di share pari a una media di 6.066.000 spettatori, vincendo la serata. Su Rai2, il nuovo appuntamento con la quinta stagione di Mare Fuori, con Carmine Recano e Lucrezia Guidone, segna una media di 1.060.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rai3, Chi l'ha? con Federica Sciarelli ha conquistato il 9.4% di share pari a una media di 1.639.000 telespettatori (presentazione: 4.9% - 1.104.000), meritando la terza posizione nella classifica dei programmi più seguiti in prime time.