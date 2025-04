Notizie dal mondo ASviS | I giovani trainano la sostenibilità I più informati e più esigenti verso le imprese

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 19 marzo 2025Sebbene il concetto disia familiare alla maggior parte degli italiani, solo il 19% si dichiara realmente competente in materia. In particolare, l’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile restano poco noti: più della metà degli intervistati ne ha sentito parlare, ma non ne conosce i contenuti, mentre quasi un terzo non ne ha mai sentito parlare. Appare dunque utile e opportuna un’azioneva che consenta di passare da una conoscenza approssimativa a una conoscenza più precisa. Isono i più preparati.Questi alcuni dei messaggi emersi dal 3° Rapporto dell’Osservatorio Sodalitas sullasociale d’impresa, dal titolo “Il valore competitivo dellasociale”, realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo e la collaborazione di Walden Lab e presentato il 17 marzo 2025 presso Assolombarda.