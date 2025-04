Monzatoday.it - Che cosa sono quelle strane installazioni tonde e gialle che ci sono in centro?

Leggi su Monzatoday.it

Impossibile non vederli:grandi, gialli e, soprattutto,apparsi improvvisamente destando tanta curiosità. In molti li stanno già scegliendo come sfondo per foto e selfie. Ma ecco svelato il mistero. Quei cartonati nonaltro che le riproduzioni delle palle da tennis che annunciano.