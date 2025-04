Ilnapolista.it - Paratici sta ancora scontando i 30 mesi di squalifica, ma continua a lavorare. Anche per il Milan (Libero)

Fabiosarà il prossimo direttore sportivo delse dovrebbe teoricamente ricominciare adopo la(per plusvalenze fittizie) dal 20 luglio.stai 30di, ma lavora già per ilClaudio Savelli suscrive:Che dire delche riesce a trasformare la prima decisione giusta da due anni a questa parte in una scelta sbagliata? Fabio, l’unico su piazza inibito, sotto processo e con una società (la Juventus) lasciata in braghe di tela nel curriculum. Incredibile ma vero, accordo verbale raggiunto e firma che arriverà quando potrà arrivare, dato che il diretto interessato sta30di. Il(ovvero Furlani), in coscienza e con una montagna di tempo a disposizione, ingaggia un dirigente giudicato colpevole di plusvalenze fittizie e falsi in bilancio dalla Corte d’Appello federale e pure dal Collegio di Garanzia del Coni che ne aveva respinto il ricorso.