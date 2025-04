Bergamonews.it - Torna Bergamo Job Festival: 160 aziende a caccia di talenti tra oltre 800 studenti

. Dal 7 aprile al 9 maggio si svolgerà la settima edizione diJobche coinvolgerà 832, 160, con circa 4.500 colloqui programmati. L’iniziativa – promossa da Confindustriae Ufficio Scolastico Territoriale di, in collaborazione con Unimpiego Confindustria – ha l’obiettivo di creare occasioni d’incontro tra i diplomandi degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico, ledel territorio associate a Confindustriae alcuni ITS Academy appartenenti alla rete locale.Un progetto di sistema che, grazie alla collaborazione tra Confindustria, Servizi Confindustria, Ufficio Scolastico Territoriale e Istituti Scolastici, parte dalla raccolta delle manifestazioni di interesse di, prosegue con l’organizzazione dei campus, accompagnata da workshop per i referenti aziendali in preparazione dei colloqui, e, post-evento, supporta i tirocini e il placement.