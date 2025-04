Romatoday.it - Cinema chiusi a Roma: per salvarli gli architetti mettono intorno a un tavolo Regione e Comune

Leggi su Romatoday.it

Glini tornano a farsi sentire sul tema dei. Mentre si costituisce un comitato per la salvaguardia delle sale, animato anche dalla Fondazione Piccolo America, si muovono i professionisti in difesa di quelle che, in molti casi, sono vere e proprie "opere".