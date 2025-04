Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 3 aprile: torna un noto cavaliere e liti accese

Ledella puntata di oggi di, giovedì 3, rivelano che in studio ci sarà il ritorno di undel Trono Over del programma. Gli animi, poi, si accenderanno a causa di un altro esponente della trasmissione, che sarà quasi costretto ad andare via. Per Gianmarco Steri, invece, non ci saranno novità positive. Il ritorno di une l’abbandono di un altroNella puntata di oggi disi partirà, come sempre, dal Trono Over. Maria De Filippi annuncerà il ritorno di unnel parterre, ovvero, Vincenzo La Scala. Quest’ultimo era uscito dal programma un po’ di tempo fa insieme a Ilaria Volta. Poiché le cose tra di loro non hanno funzionato, il protagonista si è detto interessato ad una dama, ovvero, Agnese.