Movieplayer.it - Ben Affleck è molto legato a The Accountant 2: "Il personaggio non mi ha mai lasciato"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, insieme al regista Gavin O'Connor e al collega Jon Bernthal, ha presentato il sequel che uscirà a breve nelle sale Bene il suo team di The2 hanno presentato al pubblico del CinemaCon nuove scene inedite del loro sequel, che i fan stavano aspettando ormai da tempo, così come lo stesso attore protagonista.è stato raggiunto dal regista Gavin O'Connor e da altri membri del cast, tra cui Jon Bernthal, per promuovere il seguito della pellicola originale uscita nel 2016. Il sequel, prodotto da Amazon MGM Studios, arriverà nelle sale il 25 aprile. "È una bella sensazione continuare la storia di The", ha dettoalla folla dal palco. "Sono entusiasta di interpretare di nuovo .