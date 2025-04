Thesocialpost.it - Anna Falchi e Andrea Crippa non si nascondono più: passione a Roma

Personaggi Tv. Dopo un periodo di separazione e flirt occasionali, la celebre conduttrice televisiva e il noto politico italiano sono tornati sotto i riflettori. Il settimanale Chi li ha immortalati mentre si scambiavano baci appassionati per le vie di, dopo unantica cena. Questo ritorno di fiamma sembra cancellare i mesi di distacco vissuti in precedenza.: Una PasseggiatanticaLa conduttrice Rai e il vicesegretario della Lega per Salvini Premier non sipiù. Dopo una cena nel quartiere chic di Prati, i due si sono concessi una passeggiata tra le vie illuminate, scambiandosi effusioni sotto i lampioni. Poi, il rientro a casa di lei, dove vive con la madre, segna la solidità del loro rapporto. Secondo Chi, la coppia ha attraversato una “pausa di assestamento“, ma ora appare più unita che mai.