Unlimitednews.it - Hamas respinge l’ultima proposta di Israele di tregua per Gaza

ROMA (ITALPRESS) –ha respintopresentata danei negoziati indiretti in corso tra le due parti, volti a riprendere il cessate il fuoco nella Striscia die a liberare i detenuti israeliani e i prigionieri palestinesi, hanno confermato due funzionari del movimento.Uno di questi funzionari, parlando a condizione di mantenere l’anonimato ai media arabi, ha affermato: “ha deciso di non impegnarsi nelisraeliana presentata tramite mediatori, perché l’occupazione mira a ostacolare laegiziano-qatariota e cerca di far fallire qualsiasi accordo”.Da parte sua, un altro leader diha affermato che il movimento invita “i mediatori e la comunità internazionale a costringere l’occupazione a rispettare quanto firmato e ad accettare positivamente ladei mediatori”.