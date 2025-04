Quotidiano.net - Il robot super-sottile che raggiunge ogni angolo: Roborock Qrevo Slim ora scontato del 23%

Leggi su Quotidiano.net

Il nuovoalza l’asticella nel settore deiaspirapolvere e lavapavimenti, portando un mix raro di design, potenza estrema e tecnologie intelligenti. Con un’altezza di appena 8,2 cm, riesce a pulire facilmente anche sotto divani bassi e armadietti, aree spesso ignorate dai modelli più ingombranti. Su Amazon, il dispositivo è ora disponibile in offerta a 999,00€, con uno sconto del 23%, IVA e spese di spedizione incluse. Acquistalo al miglior prezzo su Amazon: ilaspirapolvere compatto e potente in offerta su Amazon a 999,00€ La vera innovazione è nella navigazione 3D ToF di nuova generazione, che permette una percezione estremamente precisa dello spazio. Questo sistema consente aldi muoversi in modo fluido, evitando con precisione mobili, ostacoli e oggetti sparsi sul pavimento.