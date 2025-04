Europa.today.it - Pulse, è su Netflix il nuovo "Grey's Anatomy"

Leggi su Europa.today.it

Se amate i medical drama ad alta tensione, preparatevi per, la nuova serie tv "ospedaliera" diche è pronta a far battere i cuori di tutti gli appassionati del genere. La serie è creata da Zoe Robyn, in veste anche di showrunner insieme a Carlton Cuse, e ha come protagonisti Willa.