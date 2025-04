Movieplayer.it - Ana De Armas: "Lasciate che James Bond sia James Bond e scrivete più ruoli d'azione originali per le donne"

La star di "Ballerina", Ana de, chiede più film d'femminilidovrebbe essere, ma c'è ancora spazio per nuove figure. Durante il CinemaCon, Ana de, la star di Ballerina, ha lanciato un appello deciso per una maggioretà nei film d'femminili, evitando il ricorso a reinterpretazioni di personaggi "classici" come. Ana dee la rivoluzione dell'action femminile In un'intervista con Variety, deha dichiarato: "Perché non facciamo più film su Paloma? Lasciamo chesiae che John Wick sia John Wick. Noi faremo il nostro." Con queste parole, l'attrice ha sottolineato la necessità di valorizzare le protagoniste, capaci di dimostrare con le proprie abilità di combattimento un potenziale finora inespresso.