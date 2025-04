Movieplayer.it - Hugh Jackman ed Emma Stone in un whodonit alla Agatha Christie... ma con le pecore

Leggi su Movieplayer.it

Star eriunite per il primo sguardocuriosa pellicola Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, nuova fatica della star di Wolverine. La visione più curiosa e divertente del CinemaCon è senza dubbio Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, detective story con le staredThompson che vede protagoniste "tante". Ispirato al romanzo del 2005 di Leonie Swann, Three Bags Full, il film è folle fin dpremessa: un gruppo dideve risolvere l'omicidio del loro pastore, interpretato naturalmente dae la co-starThompson sono apparsi in un segmento video durante l'evento ospitato dal Colosseum presso il Caesars Palace di Las Vegas per anticipare l'eccentrica pellicola. "È stata, come vedrete dclip, .