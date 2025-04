Secoloditalia.it - Lollobrigida: «I dazi al 20% sono alti, ma vanno evitati allarmismi: siamo pronti a tutelare le aziende»

«Da Paese esportatore ici preoccupano, il 20% è un dato importante ma aspettiamo di capire esattamente quali saranno gli effetti delle scelte dell’amministrazione americana». Francescosceglie con cura ogni parola ma non rinuncia a far ribadire con chiarezza la posizione dell’Italia. L’ora “X” è scattata: le tariffe americane contro l’Unione europeadiventate ufficiali, e il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, intervistato da Repubblica, dice la sua.Niente sconti, ma niente guerre: “Evitare lo scontro con l’alleato Usa”«In una trattativa i risultati si giudicano alla fine», afferma. «Ora dobbiamo evitare una guerra commerciale che non è utile a nessuno», avverte. «Il nostro obiettivo – spiega – è collaborare con l’Unione europea e con i nostri alleati occidentali e strategici, come gli Usa, per trovare soluzioni che tutelino l’interesse nazionale italiano, europeo e americano».