Ilfattoquotidiano.it - Webboh Awards 2025: trionfo assoluto per Lisa Luchetta e Gianmarco Zagato con due premi ciascuno

Una serata di festa e di record al Fabrique di Milano, dove si sono tenuti, martedì primo aprile, i, ilo italiano dedicato ai creator più amati dai giovani. L’evento, giunto alla sesta edizione, è stato anche un modo per festeggiare il sesto anniversario di, la community italiana che racconta il mondo dei social e delle nuove generazioni, fondata appunto il primo aprile 2019. Ed è stato un successo, come detto, da record: 11 milioni di voti in 20 giorni, 18 categorie diazione, 50 milioni di views sui social e oltre 400 creator presenti ad un evento che, pur essendo live, è stato seguitissimo anche in diretta streaming.Ancora unper, star dei social 17enne, che si è aggiudicata i“Best TikTok Creators” e per la seconda volta “Teen Idol Female”.