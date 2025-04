Thesocialpost.it - Ragazza trovata morta in un B&B: ipotesi overdose

Potrebbe essere un’la causa del decesso della donna di 30 annisenza vita in un bed and breakfast in via Portici. Al momento, gli investigatori escludono il coinvolgimento di terzi.Leggi anche: Falsificato un lotto di Oxycontin: rischio altissimo per la saluteTutti i particolari della vicendaL’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando il fidanzato della giovane ha contattato i soccorsi, preoccupato perché non rispondeva al telefono. Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Scientifica, che non hanno rilevato segni di violenza sul corpo.Per chiarire le circostanze della morte, la Procura di Bolzano ha disposto un’autopsia con esame tossicologico. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva da tempo di problemi di dipendenza, un elemento che potrebbe essere determinante per l’esito delle indagini.