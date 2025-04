Thesocialpost.it - Confindustria l’allarme Pil: l’ombra dei dazi sul futuro dell’economia italiana

taglia le previsioni di crescita del Pil italiano, confermando i timori per l’effetto delle politiche di Trump. Ed è un colpo pesante: per ora la previsione è che il 2025 porterà una crescita modesta dello 0,6% (in netto calo rispetto al +0,9% previsto in precedente), mentre per il 2026 si prevede un Pil che potrebbe crescere solo dell’1%. Ma potrebbe andare anche molto peggio.L’impatto deisul settore produttivoL’incertezza globale, legata in gran parte all’inasprimento delle politiche protezionistiche, rischia di frenare ancor di più l’economia europea. Secondo le stime del CsC, l’introduzione di nuovisui prodotti importati dall’Europa, fino al 25% da parte degli Usa e al 60% dalla Cina, avrebbe un impatto devastante sul nostro Paese. Per l’Italia, infatti, che esporta annualmente 626 miliardi di euro di prodotti, con un saldo positivo di 100 miliardi, ipotrebbero causare una riduzione di 0,4 punti percentuali del Pil nel 2025, e di 0,6 punti nel 2026.