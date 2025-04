Inter-news.it - Bastoni rimarca: «Odio social può far male. Vedo tanta cattiveria!»

Leggi su Inter-news.it

Alessandrosi è espresso sull’nei confronti dei calciatori, indicando come lui reagisca alle critiche per le sue prestazioni con l’Inter e l’Italia.LE DICHIARAZIONI – Alessandro, nel corso dell’intervista al Podcast Supernova di Alessandro Cattelan (qui trovate la prima, la seconda, la terza e la quarta parte), si è soffermato sul rapporto con l’. Il difensore nerazzurro ha rilasciato il seguente commento: «Il tifoso che va a insultare i calciatori suinon fa un favore né a sé né alla squadra che tifa. Su di me non influisce, ma ciò non vale per tutti: alcuni giocano con il freno a mano tirato perché qualcuno gli ha detto che ‘fanno schifo’. Anche se non vuoi, ti arrivano le parole degli opinionisti. Sta a te saper intercettare quello che ti viene detto, soprattutto da persone che non sono mai state in uno spogliatoio e non conoscono nulla.