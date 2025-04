Anteprima24.it - Fondazione Vassallo: “Il 7 aprile a Capaccio Paestum, Dario Vassallo presenta Il vento tra le mani e discute il ‘Sistema Cilento’”

Tempo di lettura: 3 minuti“Il 7, alle ore 17:00, presso l’Agridi, si terrà lazione del libro Iltra le. Vita politica del Sindaco Pescatore, un’opera che restituisce dignità e verità alla storia di Angelo, il sindaco di Pollica assassinato il 5 settembre 2010 per il suo impegno incorruttibile nella tutela della legalità e dell’ambiente. La sua vita è stata un esempio di politica al servizio della comunità, un faro di integrità in un territorio troppo spesso piegato alle logiche del potere e della criminalità. Angelonon ha mai ceduto alle pressioni e ha lottato con determinazione per il bene della sua gente, fino al sacrificio estremo. A quasi quindici anni dalla sua tragica morte, la sua eredità morale resta più viva che mai, ma le ombre sul suo omicidio non si sono ancora dissipate”.