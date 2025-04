Lanazione.it - Calcio. Terza: gran lotta nel girone B

Pisa 3 aprile 2025 – Se nelA diCategoria abbiamo già la squadra campione, il Porta a Lucca, nelB è ancoraapertissima per il primo posto che garantisce la promozione diretta in Seconda Categoria. In testa con cinquantuno punti Casenuove Gambassi e Ponte a Elsa. Il Casenuove Gambassi ha travolto in casa il Monteserra per 4 – 1 con la doppietta di Koceku e la rete di Meoni, mentre il Ponte a Elsa con lo stesso risultato di 4 – 1 ha steso il Treggiaia con le reti di Viggiano, Bettarini, Del Vigo e Colibazzi. Al terzo posto il Calasanzio vittorioso a Fucecchio per 0 – 2 e nel recupero contro La Borra Al quarto posto a pari merito con quarantasette punti le pisane Casciana Terme Lari e Santa Maria a Monte con questi ultimi che però dovranno giocare una gara in meno.