Formia Rifiuti Zero | al via la pulizia delle spiagge libere

, 3 aprile 2025 –ha avviato un’importante operazione diper garantire un ambiente più decoroso e accogliente per cittadini e turisti. L’obiettivo è quello di assicurare una fruizione ottimale degli spazi costieri, contribuendo alla tutela dell’ecosistema marino e al miglioramento della qualità della vita della comunità locale.L’intervento, iniziato nella giornata del 1 aprile 2025, proseguirà per dieci giorni e verrà svolto con l’ausilio di un trattore e di due operatori specializzati. Le attività diprevedono la rimozione deiaccumulati, il livellamento della sabbia e un’attenta opera di ripristinocondizioni igieniche ottimali. Questo primo intervento straordinario è finalizzato a preparare leper la stagione primaverile e per i primi flussi turistici.