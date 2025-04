Iodonna.it - Dal 5 al 7 aprile, la campagna NONSCUOTERLO! di Terre des Hommes, accenderà una luce su un tema troppo poco conosciuto, attraverso infopoint informativi in tutta Italia e simboli illuminati per sensibilizzare le famiglie

Leggi su Iodonna.it

Dietro al pianto inconsolabile di un neonato, non c’è nessun capriccio, ma si nasconde sempre una richiesta di aiuto, un bisogno di accudimento. Eppure, in alcuni casi, quel suono così ancestrale e insistente può generare nei genitori, un senso di impotenza e stress, al punto da portarli, in un momento di esasperazione, a scuotere il bambino nel tentativo di calmarlo. È un gesto rapido, spesso inconsapevole, ma che può trasformarsi in una tragedia. Pochi secondi di scuotimento possono, infatti, causare danni irreparabili al fragile organismo di un neonato. Si tratta della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), una forma di trauma cerebrale che ancora oggi èconosciuta ine nel mondo. Depressione in gravidanza: i segnali da non sottovalutare e le possibili cure X Sindrome del Bambino Scosso: un gesto che può trasformarsi in tragediaLa Sindrome del Bambino Scosso può essere letale: in un caso su quattro, porta al coma o alla morte del neonato.